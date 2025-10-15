Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Aktionswoche "Riegel vor" - Infostände der Polizei in Wuppertal, Solingen und Remscheid

Wuppertal (ots)

Ein Einbruch in die eigenen Räume und durchwühlte, private Bereiche können für die Opfer seelisch belastend sein. Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist! Wir helfen Ihnen dabei: Im Rahmen der Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer!" möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Dazu bieten wir folgende Termine an: Dienstag, 21. Oktober 2025: Wuppertal, Wochenmarkt Laurentiusplatz, 09:00 bis 12:00 Uhr Mittwoch, 22.Oktober 2025: Remscheid, Wochenmarkt Theodor-Heuss-Platz, 09:00 bis 12:00 Uhr Freitag, 24. Oktober 2025: Solingen-Wald, Wochenmarkt Walder Marktplatz, 09:00 bis 12:00 Uhr Samstag, 25. Oktober 2025: Solingen-Ohligs, Wochenmarkt Bremsheyplatz/ Bahnhofsvorplatz, 09:00 bis 12:00 Uhr Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich am Tag des Einbruchschutzes (Sonntag, 26.10.2025), in der Beratungsstelle im Polizeipräsidium Wuppertal an der Friedrich-Engels-Allee 228 zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr über technische Möglichkeiten zu informieren, um es Einbrechern so schwierig wie möglich zu machen. Für diesen Termin ist eine telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 0202/284-1801 notwendig!

