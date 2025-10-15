PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Aktionswoche "Riegel vor" - Infostände der Polizei in Wuppertal, Solingen und Remscheid

Wuppertal (ots)

Ein Einbruch in die eigenen Räume und durchwühlte, private Bereiche 
können für die Opfer seelisch belastend sein.

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist!

Wir helfen Ihnen dabei: Im Rahmen der Aktionswoche "Riegel vor! 
Sicher ist sicherer!" möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Dazu bieten wir folgende Termine an:

Dienstag, 21. Oktober 2025: Wuppertal, Wochenmarkt Laurentiusplatz, 
09:00 bis 12:00 Uhr 

Mittwoch, 22.Oktober 2025: Remscheid, Wochenmarkt 
Theodor-Heuss-Platz, 09:00 bis 12:00 Uhr 

Freitag, 24. Oktober 2025: Solingen-Wald, Wochenmarkt Walder 
Marktplatz, 09:00 bis 12:00 Uhr 

Samstag, 25. Oktober 2025: Solingen-Ohligs, Wochenmarkt 
Bremsheyplatz/ Bahnhofsvorplatz, 09:00 bis 12:00 Uhr 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich am Tag des Einbruchschutzes 
(Sonntag, 26.10.2025), in der Beratungsstelle im Polizeipräsidium 
Wuppertal an der Friedrich-Engels-Allee 228 zwischen 09:00 Uhr und 
15:00 Uhr über technische Möglichkeiten zu informieren, um es 
Einbrechern so schwierig wie möglich zu machen.
Für diesen Termin ist eine telefonische Anmeldung unter der Rufnummer
0202/284-1801 notwendig!

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 11:55

    POL-W: W Unfall auf der Dültgenstaler Straße

    Wuppertal (ots) - Sonntagabend (12.10.2025, um 23:00 Uhr) kam es in Solingen-Wald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer fuhr mit seinem Zafira auf der Dültgenstaler Straße in Richtung Raffaelstraße. Als er nach links in die Liebermannstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenprall mit einem Fahrradfahrer (61), der auf dem dortigen Radweg in Richtung Osten ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:42

    POL-W: W Jugendliche erleidet leichte Verletzungen bei Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Samstagmittag (11.10.2025, 14:50 Uhr) stieß ein Mofa mit einer Fußgängerin (16) zusammen, die in der Folge stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die 16-Jährige war zu Fuß auf dem Gehweg der Distelbeck in Richtung Adersstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 22-Jähriger auf seinem Mofa auf dem Gehweg in gleicher Richtung. Er touchierte die ...

    mehr
