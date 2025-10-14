PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach versuchter räuberischer Erpressung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (13.10.2025, 11:30 Uhr) überfiel ein zunächst 
unbekannter Mann eine Filiale für Auslandsüberweisungen auf der 
Gathe. 

Gegen 11:30 Uhr betrat der maskierte Tatverdächtige das Institut und 
forderte am Schalter mit einem Zettel die Herausgabe von Bargeld. Die
Mitarbeiterin kam der Aufforderung nicht nach, verständigte die 
Polizei und begab sich in einen sicheren Raum. 

Der Mann verließ das Geschäft, konnte jedoch von Polizeibeamten 
beobachtet werden, wie er in ein Wohnhaus in der Nähe ging. Als er 
kurze Zeit später das Haus wieder verließ, überwältigten Kräfte den 
Mann und nahmen diesen fest. 
In seinen mitgeführten Sachen, fanden die Beamten den Zettel mit der 
Forderung und einen Teil der Maskierung. 
Anschließend wurde die Durchsuchung der Wohnung angeregt. Über die 
Staatsanwaltschaft wurde eine richterliche Anordnung für die 
Durchsuchung der Wohnung erlassen, aus der der Mann zuvor heraustrat.
Einsatzkräfte vollstreckten den Beschluss und fanden die Tatkleidung 
des Mannes.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten 
37-jährigen Deutschen. 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am 
Dienstag, 14.10.2025, dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der 
antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin
Angelina Engel
0202 5748 450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren