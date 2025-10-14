Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach versuchter räuberischer Erpressung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (13.10.2025, 11:30 Uhr) überfiel ein zunächst unbekannter Mann eine Filiale für Auslandsüberweisungen auf der Gathe. Gegen 11:30 Uhr betrat der maskierte Tatverdächtige das Institut und forderte am Schalter mit einem Zettel die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterin kam der Aufforderung nicht nach, verständigte die Polizei und begab sich in einen sicheren Raum. Der Mann verließ das Geschäft, konnte jedoch von Polizeibeamten beobachtet werden, wie er in ein Wohnhaus in der Nähe ging. Als er kurze Zeit später das Haus wieder verließ, überwältigten Kräfte den Mann und nahmen diesen fest. In seinen mitgeführten Sachen, fanden die Beamten den Zettel mit der Forderung und einen Teil der Maskierung. Anschließend wurde die Durchsuchung der Wohnung angeregt. Über die Staatsanwaltschaft wurde eine richterliche Anordnung für die Durchsuchung der Wohnung erlassen, aus der der Mann zuvor heraustrat. Einsatzkräfte vollstreckten den Beschluss und fanden die Tatkleidung des Mannes. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten 37-jährigen Deutschen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Dienstag, 14.10.2025, dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete.

