PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletztes Kind nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Samstagmittag (11.10.2025, gegen 13:30 Uhr) ereignete sich auf der
Straße Sonnenberg in Wuppertal-Vohwinkel ein Alleinunfall eines 
Radladers.

Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Radlader auf der Straße Sonnenberg in
Richtung Schlieten. Während der Fahrt saß ein 12-jähriger Solinger 
auf dem Boden des Führerhauses. Als die heruntergelassene 
Frontschaufel des Radladers nach bisherigen Erkenntnissen an einer 
Dehnungsfuge einer Brücke hängenblieb, stürzte der Junge aus dem 
Führerhaus. Er prallte mit seinem Kopf gegen einen Längsträger und 
zog sich Kopfverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur 
intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An der Brücke entstanden 
Schäden in Form von Kratzern.

Der Verkehrsunfall wurde durch das speziell geschulte 
Verkehrsunfallaufnahmeteam aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren