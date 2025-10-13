Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletztes Kind nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Samstagmittag (11.10.2025, gegen 13:30 Uhr) ereignete sich auf der Straße Sonnenberg in Wuppertal-Vohwinkel ein Alleinunfall eines Radladers. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Radlader auf der Straße Sonnenberg in Richtung Schlieten. Während der Fahrt saß ein 12-jähriger Solinger auf dem Boden des Führerhauses. Als die heruntergelassene Frontschaufel des Radladers nach bisherigen Erkenntnissen an einer Dehnungsfuge einer Brücke hängenblieb, stürzte der Junge aus dem Führerhaus. Er prallte mit seinem Kopf gegen einen Längsträger und zog sich Kopfverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An der Brücke entstanden Schäden in Form von Kratzern. Der Verkehrsunfall wurde durch das speziell geschulte Verkehrsunfallaufnahmeteam aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell