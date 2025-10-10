PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Auseinandersetzung am Allee-Center

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (09.10.2025, 16:15 Uhr) löste eine Streitigkeit am
Allee-Center auf der Konrad-Adenauer-Straße einen Polizeieinsatz aus.

Hinweisgeber meldeten eine 38-jährige Frau, die sich augenscheinlich 
in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Sie geriet mit 
mehreren Jugendlichen in Streit. Dann konfrontierte sie einen 
Beteiligten und hielt dabei einen spitzen Gegenstand (mutmaßlich ein 
Taschenmesser) in der Hand. Verletzt wurde niemand. 

Polizeibeamte verbrachten die Frau zur Klärung des Sachverhalts zur 
Polizeiwache.

Gegen die 38-Jährige wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

