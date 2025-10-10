Polizei Wuppertal

POL-W: RS Auseinandersetzung am Allee-Center

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (09.10.2025, 16:15 Uhr) löste eine Streitigkeit am Allee-Center auf der Konrad-Adenauer-Straße einen Polizeieinsatz aus. Hinweisgeber meldeten eine 38-jährige Frau, die sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Sie geriet mit mehreren Jugendlichen in Streit. Dann konfrontierte sie einen Beteiligten und hielt dabei einen spitzen Gegenstand (mutmaßlich ein Taschenmesser) in der Hand. Verletzt wurde niemand. Polizeibeamte verbrachten die Frau zur Klärung des Sachverhalts zur Polizeiwache. Gegen die 38-Jährige wurde eine Strafanzeige gefertigt.

