Polizei Wuppertal

POL-W: RS Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Haftbefehl gegen 35-jährigen Remscheider vollstreckt

Wuppertal (ots)

Am 07.10.2025, gegen 09:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes der Haftbefehl gegen einen 35-jährigen Remscheider vollstreckt. Er wurde umgehend der Wache Remscheid zugeführt. Der Remscheider war zuvor nicht zu einem Gerichtstermin am 02.09.2025 erschienen, woraufhin ein richterlicher Haftbefehl im Rahmen eines laufenden Gerichtsverfahrens erlassen wurde. Dem Mann wird vorgeworfen am 01.08.2024 nach einem Ladendiebstahl in der Alleestraße mehrfach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet zu haben. Zudem soll er die Beamten, unter anderem mit einem scharfen Gegenstand, bedroht, sowie diese wiederholt beleidigt und verbal bedroht haben. Weiterhin werden ihm tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte im Rahmen des Einsatzgeschehens vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Der 35-Jährige wird nunmehr zumindest bis zum nächsten Hauptverhandlungstermin des Gerichts in Untersuchungshaft verbleiben.

