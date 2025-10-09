PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-W: RS Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Haftbefehl gegen 35-jährigen Remscheider vollstreckt

Wuppertal (ots)

Am 07.10.2025, gegen 09:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines 
Supermarktes der Haftbefehl gegen einen 35-jährigen Remscheider 
vollstreckt. Er wurde umgehend der Wache Remscheid zugeführt.

Der Remscheider war zuvor nicht zu einem Gerichtstermin am 02.09.2025
erschienen, woraufhin ein richterlicher Haftbefehl im Rahmen eines 
laufenden Gerichtsverfahrens erlassen wurde. 

Dem Mann wird vorgeworfen am 01.08.2024 nach einem Ladendiebstahl in 
der Alleestraße mehrfach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 
geleistet zu haben. Zudem soll er die Beamten, unter anderem mit 
einem scharfen Gegenstand, bedroht, sowie diese wiederholt beleidigt 
und verbal bedroht haben. Weiterhin werden ihm tätliche Angriffe 
gegen Vollstreckungsbeamte im Rahmen des Einsatzgeschehens 
vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe 
von 6 Monaten bis zu 10 Jahren.

Der 35-Jährige wird nunmehr zumindest bis zum nächsten 
Hauptverhandlungstermin des Gerichts in Untersuchungshaft verbleiben.

Rückfragen bitte an:

Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Telefon: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal

