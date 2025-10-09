Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS - Einbruchmeldung - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden in Wuppertal, Solingen und Remscheid folgende Einbrüche bei der Polizei angezeigt. Wuppertal - Am 07.10.2025, im Zeitraum zwischen 03:40 Uhr und 03:50 Uhr, wurde auf der Straße Lüntenbeck, gewaltsam in zwei Ladenlokale eingebrochen. Dabei wurden Goldschmuck sowie Nahrungsmittel entwendet. In der Schuchardstraße wurde am 07.10.2025, gegen 01:30 Uhr, ein Ladenlokal, durch zwei bislang unbekannte Täter, aufgebrochen und aus dem dortigen Keller eine Videokamera entwendet. Am 07.10.2025, im Zeitraum von 09:10 Uhr bis 12:15 Uhr, wurde in der Straße Dasnöckel durch bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eingebrochen. Bislang konnten keine fehlenden Wertgegenstände festgestellt werden. Am 07.10.2025, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 17:20 Uhr, erlangten unbekannte Täter in der Oberbergische Straße, durch das Einschlagen einer Fensterscheibe, Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie Schmuckstücke. In der Gronaustraße verschafften sich bislang unbekannte Täter am 07.10.2025 (zwischen 07:15 Uhr und 16:30 Uhr) Zutritt zu einer Wohnung mittels Aufhebelns eines Fensters. Es wurde Schmuck entwendet. Zwischen dem 07.10.2025 (18:00 Uhr) und dem 08.10.2025 (22:00 Uhr) verschaffte sich ein Täter Zugang zu einer Wohnung in der Tannenbergstraße. Es wurde Unterhaltungselektronik gestohlen. Solingen - In der Nacht vom 06.10.2025 auf den 07.10.2025 (18:00 Uhr bis 08:30 Uhr) wurde in der Lützowstraße in ein Geschäftsgebäude eingebrochen. Es wurde Bargeld entwendet. Im Zeitraum 07.10.2025 (16:00 Uhr) bis 08.10.2025 (08:30 Uhr) drangen Unbekannte durch das Oberlicht der Eingangstür in ein Ladenlokal in der Weststraße ein. Sie stahlen Bargeld. In der Düsseldorfer Straße brach am 08.10.2025, gegen 03:40 Uhr, ein Unbekannter in einen Gastronomiebetrieb ein und stahl Bargeld aus der Kasse. Remscheid - Unbekannte verschafften sich zwischen dem 07.10.2025 (19:30 Uhr) und dem 08.10.2025 (06:35 Uhr) Zutritt zu einem Geschäftsgebäude in der Scharnhorststraße. Über eine Beute ist bislang nichts bekannt. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell