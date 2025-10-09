PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS - Einbruchmeldung - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden in Wuppertal, Solingen und Remscheid 
folgende Einbrüche bei der Polizei angezeigt.

Wuppertal - Am 07.10.2025, im Zeitraum zwischen 03:40 Uhr und 03:50 
Uhr, wurde auf der Straße Lüntenbeck, gewaltsam in zwei Ladenlokale 
eingebrochen. Dabei wurden Goldschmuck sowie Nahrungsmittel 
entwendet.

In der Schuchardstraße wurde am 07.10.2025, gegen 01:30 Uhr, ein 
Ladenlokal, durch zwei bislang unbekannte Täter, aufgebrochen und aus
dem dortigen Keller eine Videokamera entwendet. 

Am 07.10.2025, im Zeitraum von 09:10 Uhr bis 12:15 Uhr, wurde in der 
Straße Dasnöckel durch bislang unbekannte Täter in eine Wohnung 
eingebrochen. Bislang konnten keine fehlenden Wertgegenstände 
festgestellt werden.

Am 07.10.2025, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 17:20 Uhr, erlangten 
unbekannte Täter in der Oberbergische Straße, durch das Einschlagen 
einer Fensterscheibe, Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Dort 
entwendeten sie Schmuckstücke.

In der Gronaustraße verschafften sich bislang unbekannte Täter am 
07.10.2025 (zwischen 07:15 Uhr und 16:30 Uhr) Zutritt zu einer 
Wohnung mittels Aufhebelns eines Fensters. Es wurde Schmuck 
entwendet.

Zwischen dem 07.10.2025 (18:00 Uhr) und dem 08.10.2025 (22:00 Uhr) 
verschaffte sich ein Täter Zugang zu einer Wohnung in der 
Tannenbergstraße. Es wurde Unterhaltungselektronik gestohlen.

Solingen - In der Nacht vom 06.10.2025 auf den 07.10.2025 (18:00 Uhr 
bis 08:30 Uhr) wurde in der Lützowstraße in ein Geschäftsgebäude 
eingebrochen. Es wurde Bargeld entwendet.

Im Zeitraum 07.10.2025 (16:00 Uhr) bis 08.10.2025 (08:30 Uhr) drangen
Unbekannte durch das Oberlicht der Eingangstür in ein Ladenlokal in 
der Weststraße ein. Sie stahlen Bargeld.

In der Düsseldorfer Straße brach am 08.10.2025, gegen 03:40 Uhr, ein 
Unbekannter in einen Gastronomiebetrieb ein und stahl Bargeld aus der
Kasse.

Remscheid - Unbekannte verschafften sich zwischen dem 07.10.2025 
(19:30 Uhr) und dem 08.10.2025 (06:35 Uhr) Zutritt zu einem 
Geschäftsgebäude in der Scharnhorststraße. Über eine Beute ist 
bislang nichts bekannt.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

