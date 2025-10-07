POL-W: W Autoüberschlag auf der Friedrich-Engels-Allee
Wuppertal (ots)
Am 06.10.2025, gegen 20:20 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee zu einem Alleinunfall eines Pkw. Ein 82-jähriger Mann war auf der Friedrich-Engels-Allee in Richtung Elberfeld unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Plüschowstraße auf den Grünstreifen fuhr, der die Fahrtrichtungen mittig trennt. Dort prallte sein Hyundai i10 gegen einen Stein und kam nach einem Überschlag auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der 82-Jährige wurde im Zuge des Unfalls leicht verletzt und zunächst von Ersthelfern und später von Rettungskräften betreut. Kräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus dem auf der Fahrerseite liegenden Auto. Der Sachschaden liegt bei circa 10.000 Euro.
