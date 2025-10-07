PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Autoüberschlag auf der Friedrich-Engels-Allee

Wuppertal (ots)

Am 06.10.2025, gegen 20:20 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee
zu einem Alleinunfall eines Pkw.

Ein 82-jähriger Mann war auf der Friedrich-Engels-Allee in Richtung 
Elberfeld unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache im 
Bereich der Plüschowstraße auf den Grünstreifen fuhr, der die 
Fahrtrichtungen mittig trennt. Dort prallte sein Hyundai i10 gegen 
einen Stein und kam nach einem Überschlag auf der Gegenfahrbahn zum 
Stehen. 

Der 82-Jährige wurde im Zuge des Unfalls leicht verletzt und zunächst
von Ersthelfern und später von Rettungskräften betreut. Kräfte der 
Feuerwehr befreiten den Mann aus dem auf der Fahrerseite liegenden 
Auto.

Der Sachschaden liegt bei circa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 11:34

    POL-W: W Kradfahrerin erleidet schwere Verletzungen bei Alleinunfall

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (06.10.2025, 16:00 Uhr) erlitt eine junge Frau (26) schwere Verletzungen, als sie mit ihrem Kraftrad stürzte. Die 26-jährige Motorradfahrerin fuhr mit ihrer Suzuki auf der Opphofer Straße. Als sie nach links in die Saarstraße einbog, verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihre Maschine und kam zu Fall. ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:10

    POL-W: SG Trickbetrüger erbeuten Bargeld eines Seniors in Widdert

    Wuppertal (ots) - Am Freitagabend (03.10.2025, 21:00 Uhr) erbeuteten Unbekannte einen fünfstelligen Bargeldbetrag eines 88-Jährigen. Gegen 21:00 Uhr rief ein vermeintlicher "Doktor einer städtischen Krankenanstalt" bei dem 88-Jährigen an. Er teilte ihm mit, dass sein Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind schwerste Verletzungen erlitt und derzeit notoperiert werde. Sein Sohn, der ebenfalls ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:11

    POL-W: RS Schwerverletzter Fahrradfahrer auf der Bismarckstraße - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 02.10.2025, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 71-jähriger Mann fuhr auf der Bismarckstraße in Richtung Haddenbacher Straße auf dem Gehweg, als nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich zwischen Nordstraße und Kipperstraße ein VW Golf aus einer Grundstückseinfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren