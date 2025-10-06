PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletzter Fahrradfahrer auf der Bismarckstraße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 02.10.2025, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Bismarckstraße zu 
einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Fahrrad.

Ein 71-jähriger Mann fuhr auf der Bismarckstraße in Richtung 
Haddenbacher Straße auf dem Gehweg, als nach bisherigen Erkenntnissen
im Bereich zwischen Nordstraße und Kipperstraße ein VW Golf aus einer
Grundstückseinfahrt herauskam. Infolge dessen stürzte der 71-Jährige 
und wurde schwer verletzt. Ob es im Vorfeld des Sturzes zu einem 
Kontakt zwischen dem Auto und dem Fahrrad kam, ist Teil der 
polizeilichen Ermittlungen. 

Der Verletzte wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung 
in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

