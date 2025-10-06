Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletzter Fahrradfahrer auf der Bismarckstraße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 02.10.2025, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 71-jähriger Mann fuhr auf der Bismarckstraße in Richtung Haddenbacher Straße auf dem Gehweg, als nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich zwischen Nordstraße und Kipperstraße ein VW Golf aus einer Grundstückseinfahrt herauskam. Infolge dessen stürzte der 71-Jährige und wurde schwer verletzt. Ob es im Vorfeld des Sturzes zu einem Kontakt zwischen dem Auto und dem Fahrrad kam, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Der Verletzte wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell