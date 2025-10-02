PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Suche nach vermisstem Michael K. - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mitsuche

Wuppertal (ots)

Seit Vorgestern Abend (30.09.2025, 20:40 Uhr) wird der 63-jährige 
Michael K. aus Remscheid vermisst.

Michael K. könnte sich im Bereich Mettmann aufhalten.

Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Vermisste ist 186 cm groß, hat eine kräftige Figur, kurzes, 
graues Haar und einen kurzen grauen Bart. Letztmalig trug er eine 
schwarze Weste und eine anthrazitfarbene Wanderhose.

Die Polizei bitte Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 und in dringenden Fällen der 110 zu melden.

