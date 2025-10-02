POL-W: W Suche nach vermisstem Michael K. - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mitsuche

Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (01.10.2025, 15:20 Uhr) kam es in Solingen zu einem Unfall, bei dem ein 10-Jähriger Verletzungen erlitt. Der Junge verließ einen Linienbus an der Bushaltestelle Gläßnerstraße. Als er nach ersten Erkenntnissen vor dem Bus auf die Fahrbahn der Hossenhauser Straße trat, kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat einer 39-Jährigen. Dabei erlitt der Junge mehrere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. ...

