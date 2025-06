Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Einbrecher in Wohnhaus

Korbach (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag (28. Mai) bis Freitagmorgen (30. Mai) brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Fichtenstraße in Reinhardshausen ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Hier durchsuchten sie fast alle Räume und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

