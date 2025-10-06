PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Trickbetrüger erbeuten Bargeld eines Seniors in Widdert

Wuppertal (ots)

Am Freitagabend (03.10.2025, 21:00 Uhr) erbeuteten Unbekannte einen 
fünfstelligen Bargeldbetrag eines 88-Jährigen. 

Gegen 21:00 Uhr rief ein vermeintlicher "Doktor einer städtischen 
Krankenanstalt" bei dem 88-Jährigen an. Er teilte ihm mit, dass sein 
Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind schwerste
Verletzungen erlitt und derzeit notoperiert werde. Sein Sohn, der 
ebenfalls verletzt wurde, sei nun auf dem Weg ins Polizeigewahrsam, 
da er festgenommen worden sei. Auch seine Schwiegertochter sei dabei 
gewesen.
Gegen die Zahlung einer Kaution, würde sein Sohn einer Haftstrafe 
entgehen und aus dem Gewahrsam entlassen werden. 

Der Anrufer forderte den 88-Jährigen auf, einen hohen Geldbetrag zu 
zahlen. Als der Geschädigte entgegnete, nicht im Besitz von so viel 
Bargeld zu sein, gab der Unbekannte sich auch mit dem genannten 
Betrag zufrieden. Der Senior wurde aufgefordert, das Geld zu 
verpacken und einem Mitarbeiter eines Sicherheitsservices an der 
Haustür zu übergeben. 

Anschließend erschien der vermeintliche Geldbote an der Wohnanschrift
des Seniors, nahm das Bargeld entgegen und entfernte sich in 
unbekannte Richtung.

Der Abholer ist circa 50 bis 60 Jahre alt und circa 1,70 m bis 1,80 m
groß. Er hat graue Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er einen weißen 
Pullover und eine dunkle Hose. 

Als der Senior sich am Folgetag bei seinem Sohn meldete, erkannte er,
Opfer eines Betrugs geworden zu sein. 

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern 
machen können oder die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich 
unter der 0202 284 0 zu melden.

An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der 
Polizei Wuppertal:
-	"Rate mal, wer dran ist!" Achtung! Enkeltrick! Echte 
Familienangehörige melden sich mit Namen! Trickbetrüger lassen Sie 
raten!
-	Wenn die falsche Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwälte nach Geld
oder Wertsachen fragen: SOFORT auflegen!
-	Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach 
Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN.
-	Fordert man Sie auf, im laufenden Telefonat 110 zu wählen oder sich
von dem Anrufer mit 110 verbinden zu lassen: Legen Sie sofort auf! 
-	Warten Sie unbedingt das Freizeichen ab. Wählen Sie 110 selbst!
-	Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung!
-	Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!
-	Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! 

Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit 
älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu
sprechen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 12:11

    POL-W: RS Schwerverletzter Fahrradfahrer auf der Bismarckstraße - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 02.10.2025, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 71-jähriger Mann fuhr auf der Bismarckstraße in Richtung Haddenbacher Straße auf dem Gehweg, als nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich zwischen Nordstraße und Kipperstraße ein VW Golf aus einer Grundstückseinfahrt ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:00

    POL-W: W Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Am Samstagabend (04.10.2025, gegen 21:40 Uhr) kam es auf der Wettinerstraße in Höhe der Kreuzung Rudolf-Ziersch-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Smart Fortwo Coupé auf der Wettinerstraße in Richtung Lönsstraße, als es im Kreuzungsbereich zur Rudolf-Ziersch-Straße zu einer Kollision mit dem Toyota Yaris eines 32-jährigen Wuppertalers kam. Durch den ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 08:40

    POL-W: SG Polizei sucht Personengruppe nach Raub in Höhscheid

    Wuppertal (ots) - Freitag, am späten Abend (03.10.2025, 22:00 Uhr), überfiel eine Gruppe Unbekannter zwei Männer. Die beiden Geschädigten (37, 41) waren zu Fuß auf der Bismarckstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie von einer Gruppe Männer angesprochen wurden. Unvermittelt schlug eine unbekannte Person dem 41-Jährigen ins Gesicht und eine weitere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren