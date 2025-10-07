PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Kradfahrerin erleidet schwere Verletzungen bei Alleinunfall

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (06.10.2025, 16:00 Uhr) erlitt eine junge Frau 
(26) schwere Verletzungen, als sie mit ihrem Kraftrad stürzte. 

Die 26-jährige Motorradfahrerin fuhr mit ihrer Suzuki auf der 
Opphofer Straße. Als sie nach links in die Saarstraße einbog, verlor 
sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihre Maschine 
und kam zu Fall. Bei dem Sturz erlitt sie schwere Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein
Krankenhaus. 

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen
im Bereich der Unfallörtlichkeit.

