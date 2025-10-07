Polizei Wuppertal

POL-W: W Kradfahrerin erleidet schwere Verletzungen bei Alleinunfall

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (06.10.2025, 16:00 Uhr) erlitt eine junge Frau (26) schwere Verletzungen, als sie mit ihrem Kraftrad stürzte. Die 26-jährige Motorradfahrerin fuhr mit ihrer Suzuki auf der Opphofer Straße. Als sie nach links in die Saarstraße einbog, verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihre Maschine und kam zu Fall. Bei dem Sturz erlitt sie schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallörtlichkeit.

