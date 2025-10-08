Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau in Linienbus verletzt - Polizei sucht weißen BMW SUV

Wuppertal (ots)

Montagmorgen (06.10.2025, 09:35 Uhr) stieß eine 29-Jährige mit ihrem Kopf gegen eine Haltestange in einem Linienbus, als dieser aufgrund eines einscherenden Fahrzeugs bremsen musste. Eine 46-jährige Busfahrerin fuhr mit ihrem Linienbus auf der Morianstraße. Als sie anfuhr um sich in den fließenden Verkehr einzuordnen, scherte nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt vor ihr ein Pkw ein. Die Busfahrerin machte eine Vollbremsung, um eine Kollision zu vermeiden. In der Folge stieß die 29-Jährige mit ihrem Kopf gegen eine Haltestange und mit dem Knie gegen den gegenüberliegenden Sitz. Der Rettungsdienst behandelte ihre leichten Verletzungen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV der Marke BMW gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich mit der Polizei unter 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

