Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau in Linienbus verletzt - Polizei sucht weißen BMW SUV

Wuppertal (ots)

Montagmorgen (06.10.2025, 09:35 Uhr) stieß eine 29-Jährige mit ihrem 
Kopf gegen eine Haltestange in einem Linienbus, als dieser aufgrund 
eines einscherenden Fahrzeugs bremsen musste. 

Eine 46-jährige Busfahrerin fuhr mit ihrem Linienbus auf der 
Morianstraße. Als sie anfuhr um sich in den fließenden Verkehr 
einzuordnen, scherte nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt vor 
ihr ein Pkw ein. Die Busfahrerin machte eine Vollbremsung, um eine 
Kollision zu vermeiden. In der Folge stieß die 29-Jährige mit ihrem 
Kopf gegen eine Haltestange und mit dem Knie gegen den 
gegenüberliegenden Sitz.

Der Rettungsdienst behandelte ihre leichten Verletzungen.  

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV der Marke BMW 
gehandelt haben. 

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben 
zu dem Vorfall machen können, sich mit der Polizei unter 0202 284 0 
in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

