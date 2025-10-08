Polizei Wuppertal

POL-W: W 7-Jähriger bei Verkehrsunfall auf Hatzfeld leicht verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (07.10.2025, 17:15 Uhr) kollidierten ein Pkw und ein Fahrrad auf der Hatzfelder Straße. Ein 77-jähriger Mann fuhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Einern, als an einer Querungshilfe in Höhe des dortigen Troxlerhauses ein 7-Jähriger mit seinem Fahrrad unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr. Infolge dessen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der Junge stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

