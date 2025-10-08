PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W 7-Jähriger bei Verkehrsunfall auf Hatzfeld leicht verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (07.10.2025, 17:15 Uhr) kollidierten ein Pkw und 
ein Fahrrad auf der Hatzfelder Straße. 

Ein 77-jähriger Mann fuhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Einern, 
als an einer Querungshilfe in Höhe des dortigen Troxlerhauses ein 
7-Jähriger mit seinem Fahrrad unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr. 
Infolge dessen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem 
Fahrrad. 

Der Junge stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, die 
ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal

