Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kind stößt mit Auto zusammen und erleidet Verletzungen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (08.10.2025, 13:00 Uhr) beabsichtigte ein 11-Jähriger 
die Fahrbahn zu überqueren, stieß mit einem Auto zusammen und erlitt 
Verletzungen. 

Ein 34-Jähriger war mit seinem Opel auf der Brühler Straße unterwegs,
als ein 11-jähriges Kind unvermittelt hinter einem Bus auf die 
Fahrbahn lief. Er stieß gegen den linken Außenspiegel des 
entgegenkommenden Pkw und stürzte zu Boden.  

Der 34-Jährige stoppte umgehend sein Fahrzeug und kümmerte sich um 
den verletzten Jungen. Anschließend brachte der Rettungsdienst das 
Kind in ein Krankenhaus. 

Ein Schaden am Fahrzeug entstand nicht. 

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Brühler Straße gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

