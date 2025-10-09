Polizei Wuppertal

POL-W: SG Allgemeine Verkehrskontrollen in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (08.10.2025) führten Polizeibeamte der Direktion Verkehr eine große Verkehrskontrolle in Solingen durch. Am Birkenweiher kontrollierten die Polizisten rund 170 Fahrzeuge und 200 Personen. Zwei Fahrzeugführer bekamen eine Anzeige, weil sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind. Weitere Strafanzeigen legten die Beamten unter anderem wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, Urkundenfälschung und des Diebstahls eines Fahrzeugs vor. Wegen technischer Mängel, des Telefonierens während der Fahrt, Rotlichtverstößen und mangelhafter Ladungssicherung kam es zu 51 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Verwarnungsgelder wurden zum Beispiel wegen Verstößen gegen Sozialvorschriften, Fehler beim Abbiegen oder der Gurtpflicht erhoben. 13 Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Der polizeiliche Einsatz dauerte von 11:30 Uhr bis um 19:00 Uhr. Ziel der Kontrollen ist die Sicherheit auf den Straßen im Bergischen Städtedreieck zu verbessern.

