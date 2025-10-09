PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Allgemeine Verkehrskontrollen in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (08.10.2025) führten Polizeibeamte der Direktion Verkehr eine
große Verkehrskontrolle in Solingen durch.

Am Birkenweiher kontrollierten die Polizisten rund 170 Fahrzeuge und 
200 Personen.

Zwei Fahrzeugführer bekamen eine Anzeige, weil sie nicht im Besitz 
einer Fahrerlaubnis sind.

Weitere Strafanzeigen legten die Beamten unter anderem wegen des 
Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, Urkundenfälschung
und des Diebstahls eines Fahrzeugs vor. 
 
Wegen technischer Mängel, des Telefonierens während der Fahrt, 
Rotlichtverstößen und mangelhafter Ladungssicherung kam es zu 51 
Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 

Verwarnungsgelder wurden zum Beispiel wegen Verstößen gegen 
Sozialvorschriften, Fehler beim Abbiegen oder der Gurtpflicht 
erhoben.

13 Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. 

Der polizeiliche Einsatz dauerte von 11:30 Uhr bis um 19:00 Uhr.

Ziel der Kontrollen ist die Sicherheit auf den Straßen im Bergischen 
Städtedreieck zu verbessern.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal

