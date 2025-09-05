Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Drogen im Wert von 24000 Euro in Kleve sicher

Kleve (ots)

Am Donnerstagvormittag, 4. September 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang Nieler Straße in Kleve-Keeken einen 26-jährigen Polen. Der Mann reiste mit einem in Polen zugelassenen Personenkraftwagen aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Zur Kontrolle legte der Reisende seine gültige polnische Identitätskarte aus. Ermittlungen im zentralen Fahrerlaubnisregister über ausländische EU-Führerscheine ergaben, dass die Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf Nachfrage zur Einfuhr von Betäubungsmitteln händigte der Mann den Beamten ein Klemmverschluss-Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana aus. Weiter gab er an, dass er keine weiteren Drogen dabeihabe. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges wurden anschließend im Kofferraum fünf vakuumverpackte Tüten mit insgesamt ca. 2,4 kg Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der Pole wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt 24000 Euro.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell