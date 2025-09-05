Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hobbygärtner viel zu schnell unterwegs und mehr - Bundespolizei stellt Strafanzeige

Aachen, Herzogenrath (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen konnte die Bundespolizei Aachen den Fahrer eines hochpreisigen Wagens in Herzogenrath stop-pen.

Aufgefallen war der Fahrer aufgrund seiner rasanten Fahrweise.

Bei der Kontrolle des 27-jährigen Marokkaners schlug den Beamten direkt ein starker Alkoholgeruch entgegen. Auf Nachfrage konnte der Beschuldigte keinen Führerschein vorlegen. In den zugänglichen Systemen war ebenfalls kein Führerschein hinterlegt. Somit bestand hier der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er gab auf Nachfrage an, gerade von einem Geburtstag zu kommen und etwas Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Mit diesem Wert befand sich der Beschuldigte im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Somit wurde die Strafanzeige um den Punkt Trunkenheit im Verkehr erweitert.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Kfz wurden im Kofferraum mehrere Müllsäcke aufgefunden. In diesen befanden sich Reste von mehreren Cannabispflanzen. Diese waren offensichtlich abgeerntet, sind aber Bestandteil etwaiger weiterer Ermittlungen.

Zuständigkeitshalber wurde die Person der Landespolizei Aachen übergeben.

