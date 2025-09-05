Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: 36-Jähriger ohne Führerschein auf der Autobahn 3 unterwegs
Kleve - Emmerich (ots)
Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 36-jährigen Bulgaren. Der Mann reiste zuvor über den Grenzübergang Elten-Autobahn als Fahrer eines in den Niederlanden zugelassenen Personenkraftwagens in das Bundesgebiet ein. Der Reisende konnte bei der Kontrolle keinerlei Identitätsdokumente vorlegen. Zum Nachweis seiner Person zeigte der Reisende den Beamten auf seinem Handy einen total gefälschten spanischen Führerschein vor. Weitere Ermittlungen auf der Dienststelle in Kleve ergaben, dass der Bulgare nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Bulgare weiterreisen. Die Weiterfahrt wurde jedoch untersagt.
