Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kupferdiebe auf Firmengelände

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werther Straße;

Tatzeit: zwischen 14.07.2025, 16.00 Uhr, und 15.07.2025, 07.00 Uhr;

Kupferschellen und Erdungsschutz von mehreren Abwasserrohren an einem Firmengebäude entwendeten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen gelangten die Diebe auf das Firmenglände an der Werther Straße. Es wird vermutet, dass die Rohre entwendet werden sollten und die Täter gestört wurden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell