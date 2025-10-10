Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrskontrolle endet mit Festnahme - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nachdem Polizisten in Solingen gestern (09.10.2025, 16:35 Uhr) eine Verkehrskontrolle durchführten, mussten die Nutzer des Fahrzeugs festgenommen werden. Den Beamten fiel ein verdächtiges Fahrzeug an der Worringer Straße in Solingen auf. Die Fahrerin kam den Aufforderungen anzuhalten zunächst nicht nach. Verkehrsbedingt musste sie den von ihr geführten Ford an der Saarstraße Ecke Mainstraße anhalten. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Ford Kuga wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Zudem entstand der Verdacht, dass die 34-Jährige Drogen zu sich genommen haben könnte. Weitere Überprüfungen ergaben, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Fahrzeug konnten kleinere Mengen diverser Betäubungsmittel sowie Schlüssel, persönliche Unterlagen, ein Mobiltelefon und eine Debitkarte vorgefunden und sichergestellt werden, die mutmaßlich aus vorangegangenen Diebstahlsdelikten stammen. Die Überprüfung ihres 36-jährigen Beifahrers ergab, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vorliegt. Die 34-Jährige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt mit dem Ziel, sie der Untersuchungshaft zuzuführen.

