Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrskontrolle endet mit Festnahme - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nachdem Polizisten in Solingen gestern (09.10.2025, 16:35 Uhr) eine 
Verkehrskontrolle durchführten, mussten die Nutzer des Fahrzeugs 
festgenommen werden.

Den Beamten fiel ein verdächtiges Fahrzeug an der Worringer Straße in
Solingen auf. Die Fahrerin kam den Aufforderungen anzuhalten zunächst
nicht nach. Verkehrsbedingt musste sie den von ihr geführten Ford an 
der Saarstraße Ecke Mainstraße anhalten. 

Bei der darauffolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Ford 
Kuga wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Zudem 
entstand der Verdacht, dass die 34-Jährige Drogen zu sich genommen 
haben könnte. Weitere Überprüfungen ergaben, dass sie nicht im Besitz
einer Fahrerlaubnis ist. Im Fahrzeug konnten kleinere Mengen diverser
Betäubungsmittel sowie Schlüssel, persönliche Unterlagen, ein 
Mobiltelefon und eine Debitkarte vorgefunden und sichergestellt 
werden, die mutmaßlich aus vorangegangenen Diebstahlsdelikten 
stammen.

Die Überprüfung ihres 36-jährigen Beifahrers ergab, dass gegen ihn 
ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vorliegt.

Die 34-Jährige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem 
Haftrichter vorgeführt mit dem Ziel, sie der Untersuchungshaft 
zuzuführen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

