PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Bekämpfung der Straßen-, Gewalt- und Messerkriminalität im Bergischen Städtedreieck - Polizei Wuppertal stellt eine Vielzahl verbotener Gegenstände sicher

POL-W: W/SG Bekämpfung der Straßen-, Gewalt- und Messerkriminalität im Bergischen Städtedreieck - Polizei Wuppertal stellt eine Vielzahl verbotener Gegenstände sicher
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Wuppertal (ots)

Im Rahmen der strategischen Fahndung, führte die Polizei Wuppertal am
10.10.2025, seit den Nachmittagsstunden bis in den späten Abend in 
Wuppertal und Solingen großangelegt Personen- und Fahrzeugkontrollen 
durch.

Ziel der Maßnahme war es, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und 
Bürger zu stärken und die Straßen- und Gewaltkriminalität, 
insbesondere Taten unter Verwendung von Messern, zu bekämpfen.

An dem Einsatz beteiligten sich neben uniformierten und zivilen 
Kräften, auch Beamtinnen und Beamte der Bereitschafts- und der 
Bundespolizei. 

Im Verlauf der Maßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte in 
Wuppertal etwa 500 Personen. Hierbei konnten sie zehn verbotene 
Messer auffinden und sicherstellen. Bei der Kontrolle eines 
37-jährigen Deutschen auf der Schwanenstraße fanden die Beamten neben
einem verbotenen Einhandmesser auch eine scharfe Schusswaffe samt 
Munition auf. Entsprechende Strafanzeigen wurden gegen alle 
Beschuldigten eingeleitet.  

In Solingen mussten sich etwa 130 Personen einer Kontrolle 
unterziehen lassen. Auf der Konrad-Adenauer-Straße wurden drei 
Personen, davon ein Minderjähriger, überprüft. Bei der 
Inaugenscheinnahme entdeckten die eingesetzten Beamten eine nicht 
unerhebliche Menge an Rauschmitteln und ein verbotenes Messer. 
Insgesamt wurden in Solingen drei Messer sichergestellt.

Bei einem 15-jährigen Bulgaren fand die Polizei auf der Goerdeler 
Straße einen Schlagring in seiner Bauchtasche. Auch dieser Gegenstand
wurde amtlich in Verwahrung genommen.    

Der Fund der sichergestellten Gegenstände bestätigt die 
Erforderlichkeit der polizeilichen Maßnahmen. Auch in Zukunft wird 
die Polizei Wuppertal vergleichbare Einsätze durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren