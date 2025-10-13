PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Jugendliche erleidet leichte Verletzungen bei Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Samstagmittag (11.10.2025, 14:50 Uhr) stieß ein Mofa mit einer 
Fußgängerin (16) zusammen, die in der Folge stürzte und leichte 
Verletzungen erlitt. 

Die 16-Jährige war zu Fuß auf dem Gehweg der Distelbeck in Richtung 
Adersstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 22-Jähriger auf seinem 
Mofa auf dem Gehweg in gleicher Richtung. Er touchierte die 
Jugendliche, die daraufhin zu Fall kam. Dabei erlitt sie leichte 
Verletzungen. 

Es besteht der Verdacht, dass der Mann das Fahrzeug unter dem 
Einfluss alkoholischer Getränke und berauschender Mittel führte, 
weshalb ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. 
Der 22-Jährige konnte weder eine Prüfbescheinigung für das Mofa noch 
eine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. 

Die Beamten beschlagnahmten das Mofa, da die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h überschritten wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Das könnte Sie auch interessieren