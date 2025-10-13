Polizei Wuppertal

POL-W: W Jugendliche erleidet leichte Verletzungen bei Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Samstagmittag (11.10.2025, 14:50 Uhr) stieß ein Mofa mit einer Fußgängerin (16) zusammen, die in der Folge stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die 16-Jährige war zu Fuß auf dem Gehweg der Distelbeck in Richtung Adersstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 22-Jähriger auf seinem Mofa auf dem Gehweg in gleicher Richtung. Er touchierte die Jugendliche, die daraufhin zu Fall kam. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Es besteht der Verdacht, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und berauschender Mittel führte, weshalb ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Der 22-Jährige konnte weder eine Prüfbescheinigung für das Mofa noch eine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Die Beamten beschlagnahmten das Mofa, da die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h überschritten wurde.

