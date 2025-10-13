PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Dültgenstaler Straße

Wuppertal (ots)

Sonntagabend (12.10.2025, um 23:00 Uhr) kam es in Solingen-Wald zu 
einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer fuhr mit seinem Zafira auf der 
Dültgenstaler Straße in Richtung Raffaelstraße. Als er nach links in 
die Liebermannstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenprall mit 
einem Fahrradfahrer (61), der auf dem dortigen Radweg in Richtung 
Osten unterwegs war. In der Folge stürzte der Mann zu Boden und 
erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein 
Krankenhaus.

Bei dem Verkehrsunfall entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

