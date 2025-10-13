Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Dültgenstaler Straße

Wuppertal (ots)

Sonntagabend (12.10.2025, um 23:00 Uhr) kam es in Solingen-Wald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer fuhr mit seinem Zafira auf der Dültgenstaler Straße in Richtung Raffaelstraße. Als er nach links in die Liebermannstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenprall mit einem Fahrradfahrer (61), der auf dem dortigen Radweg in Richtung Osten unterwegs war. In der Folge stürzte der Mann zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand geringer Sachschaden.

