Polizei Wuppertal

POL-W: W Jogger stößt mit Pkw zusammen und erleidet leichte Verletzungen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (14.10.2025, 09:30 Uhr) kollidierte ein Pkw mit einem Jogger, als dieser die Fahrbahn überquerte. Ein 52-Jähriger war mit einem VW Up auf der Martin-Luther Straße unterwegs, als der Jogger zwischen den geparkten Autos auf die Fahrbahn trat. Dabei stieß er mit dem Pkw zusammen. Der 15-Jährige stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Ein Schaden am VW entstand nicht.

