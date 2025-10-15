PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Jogger stößt mit Pkw zusammen und erleidet leichte Verletzungen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (14.10.2025, 09:30 Uhr) kollidierte ein Pkw mit einem 
Jogger, als dieser die Fahrbahn überquerte. 

Ein 52-Jähriger war mit einem VW Up auf der Martin-Luther Straße 
unterwegs, als der Jogger zwischen den geparkten Autos auf die 
Fahrbahn trat. Dabei stieß er mit dem Pkw zusammen. Der 15-Jährige 
stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, die ambulant im 
Krankenhaus behandelt wurden. 

Ein Schaden am VW entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren