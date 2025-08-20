Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall in Albstadt-Lautlingen

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Fehler beim Abbiegen

Mit schwersten Verletzungen musste ein Senior am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Lautlingen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der ältere Mann war gegen 16.20 Uhr mit einem dreirädrigen Elektro-Kabinenroller auf der Ebingertalstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Ersten Ermittlungen der Balinger Verkehrspolizei nach hielt der Mann zunächst an der Wartelinie des Linksabbiegestreifens zur Straße Unter Hirnau an. Ohne auf den in Richtung Ebingen fahrenden, 38 Jahre alten Lenker eines Mercedes-Benz zu achten, fuhr der Senior an. Daraufhin kam es zur Frontalkollision zwischen dem Kabinenroller und dem Pkw. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Die B 463 musste bis kurz vor 18.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. (ms)

