Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau tot aufgefunden -Tatverdächtiger in Haft

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 26-Jährigen, in dessen Wohnung am Sonntagmittag die Leiche einer Frau gefunden wurde. Der polizeibekannte und vorbestrafte Mann, der in dringendem Verdacht steht, seine 30 Jahre alte Freundin getötet zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, war die Polizei telefonisch von einer Angehörigen informiert worden, die über einen Messengerdienst eine Nachricht des 26-Jährigen erhalten hatte. An dessen Wohnung trafen die Polizeibeamten auf den mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehenden 26-Jährigen. Zudem fanden sie den Leichnam der 30-Jährigen in der Wohnung, woraufhin der dringend tatverdächtige Mann widerstandslos festgenommen wurde.

Die Kriminalpolizei hat unmittelbar die Ermittlungen zu den Umständen aufgenommen, die zu dem offenbar gewaltsamen Tod der Frau geführt haben.

Der beschuldigte 26-jährige Deutsche wurde am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

