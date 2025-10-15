PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unbekannte brechen Kiosk in Fußgängerzone auf - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu heute (15.10.2025, circa 03:50 Uhr) brachen bislang 
unbekannte Täter in einen Kiosk auf der Kasinostraße ein. 

Die Unbekannten entfernten ein Schaufenster und verschafften sich so 
Zugang zu der Ware in der Auslage. Sie stahlen die dort befindlichen 
Tabakwaren. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist bislang 
unklar.
Durch die Tathandlung lösten die Alarmanlage und die 
Vernebelungsanlage aus.  

Die Kriminalpolizei sicherte mögliche Spuren vor Ort und hat die 
Ermittlungen aufgenommen. 

Zeugen und Hinweisgeber, die in der Nacht Beobachtungen gemacht 
haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:29

    POL-W: W Jogger stößt mit Pkw zusammen und erleidet leichte Verletzungen

    Wuppertal (ots) - Gestern Morgen (14.10.2025, 09:30 Uhr) kollidierte ein Pkw mit einem Jogger, als dieser die Fahrbahn überquerte. Ein 52-Jähriger war mit einem VW Up auf der Martin-Luther Straße unterwegs, als der Jogger zwischen den geparkten Autos auf die Fahrbahn trat. Dabei stieß er mit dem Pkw zusammen. Der 15-Jährige stürzte zu Boden und erlitt leichte ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:21

    POL-W: W Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

    Wuppertal (ots) - Am 14.10.2025, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich am Amundsenweg in Wuppertal-Vohwinkel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-Jähriger Verletzungen erlitt. Der Junge fuhr mit seinem Mountainbike auf dem Amundsenweg in nördliche Richtung. In einer Linkskurve kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Opel Astra eines 51-jährigen Wuppertalers der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch die Kollision ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren