Polizei Wuppertal

POL-W: W Unbekannte brechen Kiosk in Fußgängerzone auf - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu heute (15.10.2025, circa 03:50 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk auf der Kasinostraße ein. Die Unbekannten entfernten ein Schaufenster und verschafften sich so Zugang zu der Ware in der Auslage. Sie stahlen die dort befindlichen Tabakwaren. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar. Durch die Tathandlung lösten die Alarmanlage und die Vernebelungsanlage aus. Die Kriminalpolizei sicherte mögliche Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

