Polizei Hamburg

POL-HH: 250822-1. Zeugenaufruf nach Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.08.2025, 23:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Rotherbaum, Kennedybrücke

Gestern Abend kam es im Stadtteil Rotherbaum zu einem Verkehrsunfall, der mutmaßlich durch ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen verursacht wurde und bei dem insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge sollen eine schwarze Mercedes E-Klasse und ein weißer Smart Forfour direkt hintereinander die Kennedybrücke mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung St. Georg befahren haben. Als der Fahrer des schwarzen Pkw nach dem Überholen eines grauen Skoda auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, stieß er gegen das Heck eines vor dem Skoda fahrenden grauen Daimler SLK und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf prallte der schwarze Pkw gegen einen Lichtmast, der aus der Verankerung riss, und drehte sich um die eigene Achse, bevor er zum Stehen kam.

Umgehend zum Einsatzort entsandte Einsatzkräfte entdeckten vor Ort die beiden kollidierten Fahrzeuge. Der weiße Smart hatte sich zunächst von der Unfallstelle entfernt.

Durch die Kollision erlitten der 26-jährige Fahrer der totalbeschädigten E-Klasse sowie der 43-jährige Fahrer des schwerbeschädigten Daimlers und seine 41 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den 26-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen entdeckten Einsatzkräfte - abgeparkt an der Ecke An der Alster/Alstertwiete - den an dem mutmaßlichen Kraftfahrzeugrennen beteiligten Smart sowie dessen Fahrer, einen 28-jährigen Deutschen.

Gegen ihn sowie den 26-jährigen afghanischen Staatsangehörigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Da sich bei beiden Hinweise auf eine Alkohol- und/oder Drogenbeeinflussung ergaben, wurden ihnen Blutproben entnommen. Zudem beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten das schwarze Fahrzeugwrack sowie den Smart als Tatmittel.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 22 geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder insbesondere Hinweise zu den Fahrweisen der E-Klasse und des Smart im Vorhinein (Bereich Dammtor) geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell