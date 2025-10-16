Polizei Wuppertal

POL-W: W Senior an Wohnungstür überfallen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (15.10.2025, 13:55 Uhr) übermannte ein bislang unbekannter Täter einen 91-jährigen Senior in der Kohlstraße, als dieser gerade nach Hause kam. Der Rentner betrat gerade die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, als es an der Wohnungstür klingelte. Im Treppenhaus sah er einen ihm unbekannten Mann, der behauptete den 91-Jährigen zu kennen. Der Täter verwickelte sein Opfer in ein Gespräch und teilte ihm mit, Bargeld zu benötigen, um seine Frau im Ausland zu besuchen. Der 91-Jährige lehnte die Geldforderung ab. Als der Täter zunehmend energischer wurde und dem Senior drohte, händigte dieser dem Unbekannten aus Angst Bargeld aus. Anschließend entfernte der Räuber sich in unbekannte Richtung. Der Angreifer ist circa 40 bis 50 Jahre alt und 1,70 m groß. Er hat schwarzes, kurzes Haar und war zur Tatzeit mit einem kurzen, dunklen Mantel bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat machen können oder etwas beobachtet haben, sich unter 0202 284 0 bei der Polizei zu melden.

