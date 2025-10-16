PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Senior an Wohnungstür überfallen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (15.10.2025, 13:55 Uhr) übermannte ein bislang 
unbekannter Täter einen 91-jährigen Senior in der Kohlstraße, als 
dieser gerade nach Hause kam. 

Der Rentner betrat gerade die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, als 
es an der Wohnungstür klingelte. Im Treppenhaus sah er einen ihm 
unbekannten Mann, der behauptete den 91-Jährigen zu kennen. Der Täter
verwickelte sein Opfer in ein Gespräch und teilte ihm mit, Bargeld zu
benötigen, um seine Frau im Ausland zu besuchen. Der 91-Jährige 
lehnte die Geldforderung ab. Als der Täter zunehmend energischer 
wurde und dem Senior drohte, händigte dieser dem Unbekannten aus 
Angst Bargeld aus. 

Anschließend entfernte der Räuber sich in unbekannte Richtung. 

Der Angreifer ist circa 40 bis 50 Jahre alt und 1,70 m groß. Er hat 
schwarzes, kurzes Haar und war zur Tatzeit mit einem kurzen, dunklen 
Mantel bekleidet. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat 
machen können oder etwas beobachtet haben, sich unter 0202 284 0 bei 
der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

