FW Kamen: Stadtübung der Jugendfeuerwehr

Kamen

Am Samstag veranstaltete die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Kamen ihre jährliche Stadtübung. In diesem Jahr trafen sich die 3 Jugendgruppen aus Mitte/Südkamen, Methler und Heeren-Werve/Rottum auf dem Gelände der Autobahnmeisterei. Bei der angenommenen Einsatzlage ist es in einer Fahrzeughalle zu einem Brand gekommen, bei dem insgesamt 6 Personen vermisst waren. Innerhalb kürzester Zeit war, unter den Augen der Bürgermeisterin Elke Kappen, ein Löschangriff aufgebaut und die Menschenrettung eingeleitet. Parallel dazu wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und eine Löschwasserversogung aufgebaut. Mehrere Trupps mit Übungsatemschutzflaschen gingen in die zum Teil verrauchte Fahrzeughalle vor, um die Vermissten zu suchen. Unterstützt haben sie hierbei ihre Betreuer und Betreuerinnen. Auch ausserhalb der Fahrzeughalle spielte sich einiges ab. Aus mehreren Strahlrohren und von der Drehleiter aus, löschten die Jugendlichen den Brand. Hier galt es, unter anderem, eine sogenannte Riegelstellung aufzubauen, da sich unweit der Fahrezughalle ein Gaslager befand. Die Jugendlichen gingen routiniert und mit dem nötigen Ernst vor. Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz. Nachdem alle Vermissten gerettet und das fiktive Feuer gelöscht war, wurde die Einsatzübung beendet. Anschließend verlasteten die Jugendlichen sämtliche Schläuche, Atemschutzflaschen und alles Weitere wieder auf die Fahrzeuge. Bevor sich alle Anwesenden mit Verpflegung versorgen konnten, gab es ein gemeinsames Gruppenbild. Hier nutzte der Leiter der Feuerwehr, Volker Rost, die Gelegenheit um 2 Ernennungen vorzunehmen. Fabijan Drlja wurde zum stellv. Jugendwart und Emily Dutz zur Betreuerin der JF Mitte ernannt. Wir gratulieren Beiden zur Ernennung. Wir bedanken uns bei den Jugendwarten der JF Heeren-Werve/Rottum für die Organisation und Durchführung der Stadtübung.

