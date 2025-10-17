PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mutmaßliche Hehlerwohnung ausgehoben - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 09.10.2025 hatten Polizeibeamten in der Worringer Straße in 
Solingen ein verdächtiges Fahrzeug kontrolliert. Seinerzeit war die 
Fahrerin des Fahrzeugs festgenommen und in Untersuchungshaft genommen
worden, da sich das Fahrzeug als gestohlen herausgestellt hatte. 
Gegen den im Fahrzeug seinerzeit angetroffenen Beifahrer war ein 
bereits bestehender Haftbefehl vollstreckt worden. (siehe hierzu 
Pressemeldung vom 10.10.2025, 11:45 Uhr: 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6135163).

Durch die in dieser Sache durchgeführten Ermittlungen entstand der 
Verdacht, dass eine in der Worringer Straße in Solingen befindliche 
Wohnung zu kriminellen Zwecken genutzt werden dürfte. 
Ermittlungsmaßnahmen deuteten zudem darauf hin, dass der Besitzer 
eines Hundes (Husky) in irgendeiner Weise mit den Taten in Verbindung
stehen könnte. 

Gestern Morgen (16.10.2025, 09:40 Uhr) fiel einer 
Streifenwagenbesatzung ein geparkter Audi A3 in der Worringer Straße 
auf. Bei einer Abfrage des amtlichen Kennzeichens stellte sich 
heraus, dass dieses Anfang Oktober gestohlen wurde und rechtmäßig zu 
einem VW gehört. Die weitere Abfrage der 
Fahrzeugidentifikationsnummer ergab, dass der Audi selbst Ende 
September gestohlen worden war. Aufgrund dieser Erkenntnisse 
observierten die Beamten die Örtlichkeit und das angrenzende 
Wohnhaus. Hierbei konnte erkannt werden, dass ein Mann mit einem 
Husky das Haus betrat. Über die Staatsanwaltschaft wurde nach 
Sachvortrag eine richterliche Anordnung für die Durchsuchung der 
Wohnung erlassen. 

Einsatzkräfte vollstreckten den Beschluss. Im Keller des Hauses 
trafen sie auf den Mann mit dem Hund und nahmen ihn vorläufig fest, 
da bei ihm der Schlüssel zu dem entwendeten Audi A3 aufgefunden 
werden konnte. 
Der Tatverdächtige äußerte, das Fahrzeug von dem Mann erhalten zu 
haben, der am 09.10.2025 als Beifahrer verhaftet werden konnte. Er 
habe das Fahrzeug nutzen dürfen.

Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten u.a. Kupfer, ein 
Pedelec, Elektrowerkzeuge, Betäubungsmittel und weitere 
Fahrzeugschlüssel und Zulassungsbescheinigungen sowie einen 
Störsender. Da der vorläufig festgenommene Kroate über eine 
Meldeanschrift verfügt und unklar ist, ob er mit der Entwendung der 
Gegenstände sowie der Fahrzeuge in Verbindung zu bringen ist, wurde 
er mangels Haftgründen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aus dem 
Polizeigewahrsam entlassen. In dem Gesamtkomplex dauern die 
Ermittlungen, insbesondere auch gegen die sich bereits in Haft 
befindlichen Beschuldigten, an. 

Das vermeintliche Diebesgut und der entwendete Audi wurde zur 
Eigentums- und Beweissicherung beschlagnahmt und das Fahrzeug 
abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

