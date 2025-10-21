PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Festnahme nach Drogenfund - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Sonntagabend (19.10.2025, gegen 18:25 Uhr) nahm die Polizei nach 
einer Verkehrskontrolle auf der Lüttringhauser Straße in Remscheid 
einen 36-jährigen Deutschen fest.

Zuvor meldete sich ein Fahrzeugführer, der hinter dem 3er BMW des 
Tatverdächtigen fuhr. Der Zeuge gab an, dass er Cannabisgeruch aus 
dem BMW wahrnehme und der Fahrer mit unsicherer Fahrweise auffällig 
sei.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten ebenfalls
starken Cannabisgeruch aus dem Pkw wahr. Ein durchgeführter 
Drogenvortest mit dem Tatverdächtigen verlief positiv. Bei der 
Durchsuchung der Person fanden die Beamten Bargeld in szenetypischer 
Stückelung sowie weißes Pulver, eingeschweißt in einem Plastikbeutel.
Ein Schnelltest ergab, dass es sich dabei um Kokain handeln könnte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sodann ein 
Durchsuchungsbeschluss für das Fahrzeug erwirkt. Mit Unterstützung 
eines Rauschgiftspürhundes konnten eine nicht geringe Menge 
Marihuana, verschreibungspflichtige Medikamente und in greifbarer 
Nähe zum Fahrersitz zwei Einhandmesser aufgefunden werden. 

Den 36-Jährigen nahmen die Beamten daraufhin vorläufig fest und 
führten ihn dem Polizeigewahrsam zu. Dort wurde dem Mann auch eine 
Blutprobe entnommen. 

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte 
inzwischen dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen 
Haftbefehl erließ, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden 
ist.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:28

    POL-W: RS Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Michael H.

    Wuppertal (ots) - Seit dem 23.08.2025 wurde der 69-jährige Michael H. aus Remscheid vermisst. Am 29.09.2025 wurde in einem Waldstück in Remscheid eine zunächst unbekannte leblose Person entdeckt. Eine Obduktion ergab, dass es sich bei dem Leichnam um den Vermissten aus Remscheid handelt. Die Polizei bittet die Medien, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Wuppertal ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:50

    POL-W: W Zwei Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

    Wuppertal (ots) - Freitag, am frühen Abend (17.10.2025, 18:25 Uhr), kollidierten zwei Pkw auf der Schützenstraße. Mehrere Personen erlitten leichte Verletzungen. Ein 33-Jähriger beabsichtigte mit einem Toyota Corolla von einem Grundstück der Schützenstraße in den fließenden Verkehr in Richtung Carnaper Straße zu fahren. Zeitgleich fuhr ein 27-Jähriger mit seinem VW Golf aus Richtung Carnaper Straße auf der ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:04

    POL-W: W Unfallflucht in Elberfeld - Polizei bittet um Zeugen

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Montag (20.10.2025, gegen 01:00 Uhr) ereignete sich auf der Schwesterstraße eine Verkehrsunfallflucht, bei der zwei Pkw und ein Zaun beschädigt wurden. Um 01:10 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall auf der Schwesterstraße, bei dem sich keine Beteiligte vor Ort befanden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein Mercedes AMG A 45s mit einem Kia Picanto und einem angrenzenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren