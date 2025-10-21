Polizei Wuppertal

POL-W: RS Festnahme nach Drogenfund - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Sonntagabend (19.10.2025, gegen 18:25 Uhr) nahm die Polizei nach einer Verkehrskontrolle auf der Lüttringhauser Straße in Remscheid einen 36-jährigen Deutschen fest. Zuvor meldete sich ein Fahrzeugführer, der hinter dem 3er BMW des Tatverdächtigen fuhr. Der Zeuge gab an, dass er Cannabisgeruch aus dem BMW wahrnehme und der Fahrer mit unsicherer Fahrweise auffällig sei. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten ebenfalls starken Cannabisgeruch aus dem Pkw wahr. Ein durchgeführter Drogenvortest mit dem Tatverdächtigen verlief positiv. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie weißes Pulver, eingeschweißt in einem Plastikbeutel. Ein Schnelltest ergab, dass es sich dabei um Kokain handeln könnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sodann ein Durchsuchungsbeschluss für das Fahrzeug erwirkt. Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes konnten eine nicht geringe Menge Marihuana, verschreibungspflichtige Medikamente und in greifbarer Nähe zum Fahrersitz zwei Einhandmesser aufgefunden werden. Den 36-Jährigen nahmen die Beamten daraufhin vorläufig fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu. Dort wurde dem Mann auch eine Blutprobe entnommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte inzwischen dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Haftbefehl erließ, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden ist.

