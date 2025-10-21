PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Kind erleidet leichte Verletzung bei Gefahrenbremsung

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (20.10.2025, 14:20 Uhr) führte ein Busfahrer (58) 
eine Gefahrenbremsung durch, weshalb ein Kind (6) eine Verletzung 
erlitt. 

Der Linienbus fuhr auf der Straße Unterbarmer Friedhof in Richtung 
Barmen. 
Der Busfahrer nahm an, dass der vor ihm fahrende Pkw im 
Kreuzungsbereich zur Oberbergischen Straße abbiegen würde. Das Auto 
fuhr weiter geradeaus, sodass der Busfahrer stark bremsen musste. 
Ein Junge stieß dabei gegen die Plastikverkleidung seines Sitzes und 
erlitt dabei eine Verletzung. 

Der Busfahrer verständigte umgehend die Polizei und den 
Rettungsdienst. Dieser brachte das Kind in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

