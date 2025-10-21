Polizei Wuppertal

POL-W: W Kind erleidet leichte Verletzung bei Gefahrenbremsung

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (20.10.2025, 14:20 Uhr) führte ein Busfahrer (58) eine Gefahrenbremsung durch, weshalb ein Kind (6) eine Verletzung erlitt. Der Linienbus fuhr auf der Straße Unterbarmer Friedhof in Richtung Barmen. Der Busfahrer nahm an, dass der vor ihm fahrende Pkw im Kreuzungsbereich zur Oberbergischen Straße abbiegen würde. Das Auto fuhr weiter geradeaus, sodass der Busfahrer stark bremsen musste. Ein Junge stieß dabei gegen die Plastikverkleidung seines Sitzes und erlitt dabei eine Verletzung. Der Busfahrer verständigte umgehend die Polizei und den Rettungsdienst. Dieser brachte das Kind in ein Krankenhaus.

