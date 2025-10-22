Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am späten Montagabend (20.10.2025, 22:30 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Mietfahrzeug. Ein 18-Jähriger nutzte den gemieteten Opel Corsa am Abend des 20.10.2025. Anschließend meldete er gegen 23:00 Uhr einen Schaden an dem Fahrzeug. Einen Hinweis zu weiteren Unfallbeteiligten gibt es bislang nicht. Bewegt wurde das Fahrzeug im Bereich der Barmer Innenstadt, Heckinghausen und Rott und letztlich auf der Heckinghauser Straße geparkt. Der 18-Jährige gab an, keinen Unfall verursacht zu haben und es nicht dort abgestellt zu haben. Wie der Schaden an dem Mietfahrzeug entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen und Hinweisgeber, die am späten Montagabend verdächtige Geräusche im Bereich Innenstadt, Heckinghausen und Rott gehört oder ein Unfallgeschehen beobachtet haben. Mögliche Geschädigte, die an dem Abend oder am nächsten Morgen einen frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, werden gebeten, sich unter 0202 284 0 bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell