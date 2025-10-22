PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am späten Montagabend (20.10.2025, 22:30 Uhr) kam es zu einem 
Verkehrsunfall mit einem Mietfahrzeug. 

Ein 18-Jähriger nutzte den gemieteten Opel Corsa am Abend des 
20.10.2025. Anschließend meldete er gegen 23:00 Uhr einen Schaden an 
dem Fahrzeug. Einen Hinweis zu weiteren Unfallbeteiligten gibt es 
bislang nicht. 

Bewegt wurde das Fahrzeug im Bereich der Barmer Innenstadt, 
Heckinghausen und Rott und letztlich auf der Heckinghauser Straße 
geparkt.

Der 18-Jährige gab an, keinen Unfall verursacht zu haben und es nicht
dort abgestellt zu haben. 

Wie der Schaden an dem Mietfahrzeug entstand, ist Gegenstand der 
Ermittlungen. 

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen und Hinweisgeber, die am späten
Montagabend verdächtige Geräusche im Bereich Innenstadt, 
Heckinghausen und Rott gehört oder ein Unfallgeschehen beobachtet 
haben. 

Mögliche Geschädigte, die an dem Abend oder am nächsten Morgen einen 
frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, werden 
gebeten, sich unter 0202 284 0 bei der Polizei melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

