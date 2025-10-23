Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrer schwer verletzt - Unfall auf der Bahntrasse

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (22.10.2025, 18:55 Uhr) kam es auf der Nordbahntrasse in Barmen zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 65-Jährige war mit seinem Rad in Richtung Jesinghauser Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße In der Heide stürzte er mutmaßlich auf nassem Laub. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

