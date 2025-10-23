PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrer schwer verletzt - Unfall auf der Bahntrasse

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (22.10.2025, 18:55 Uhr) kam es auf der Nordbahntrasse 
in Barmen zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer schwere Verletzungen
erlitt.

Der 65-Jährige war mit seinem Rad in Richtung Jesinghauser Straße 
unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße In der Heide stürzte er 
mutmaßlich auf nassem Laub.

Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 13:29

    POL-W: W Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte nach Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Am späten Montagabend (20.10.2025, 22:30 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Mietfahrzeug. Ein 18-Jähriger nutzte den gemieteten Opel Corsa am Abend des 20.10.2025. Anschließend meldete er gegen 23:00 Uhr einen Schaden an dem Fahrzeug. Einen Hinweis zu weiteren Unfallbeteiligten gibt es bislang nicht. Bewegt wurde das Fahrzeug im Bereich ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:20

    POL-W: W/RS/SG Aktionswoche "Riegel vor" - Tag des Einbruchschutzes

    Wuppertal (ots) - Am kommenden Sonntag (26.10.2025) öffnet das Wuppertaler Polizeipräsidium seine Pforten beim Tag des Einbruchschutzes. Für interessierte Bürgerinnen und Bürger besteht die Möglichkeit, sich in der Beratungsstelle im Polizeipräsidium zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr hinsichtlich Einbruchschutzes beraten zu lassen. Unsere Expertinnen und Experten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren