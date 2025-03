Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Anzeigen mit E-Scooter eingehandelt...

Lambrecht/ Pfalz (ots)

... hat sich eine 30-Jährige am 10.03.2025 um 15:30 Uhr, als diese in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter nicht versichert war und die Dame unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,98 Promille. Die Fahrerin des E-Scooter gab des Weiteren an, dass sie täglich Cannabis konsumieren würde. Dieser wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und deren E-Scooter einer fahrtüchtigen Bekannten übergeben. Nun kommt auf die 30-Jährige mehrere Strafverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell