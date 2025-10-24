PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Bewaffneter Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (23.10.2025, 21:50 Uhr) überfielen zwei bislang 
Unbekannte eine Tankstelle auf Einern. 

Der Angestellte befand sich hinter dem Verkaufstresen, als eine 
maskierte Person den Verkaufsraum betrat. Der Maskierte ging zu dem 
21-Jährigen Mitarbeiter und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe 
die Herausgabe von Bargeld. Der 21-Jährige kam dieser Aufforderung 
nach. Anschließend verließ der Räuber den Verkaufsraum wieder. 

Während des Überfalls befand sich eine weitere unbekannte Person am 
Eingang und sperrte dort die Schiebetür auf. 

Der agierende Täter entfernte sich zu Fuß in Richtung Einern. Sein 
Mittäter flüchtete in Richtung Gennebrecker Straße. 

Der erste Täter ist circa 17 bis 19 Jahre alt und 1,70 m groß. Er hat
schwarze Locken und dunkle Augen. Zur Tatzeit war er mit einer 
schwarzen Sturmhaube maskiert und trug einen schwarzen 
Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Weiter 
war er mit einer schwarzen Jacke, weißen Handschuhen bekleidet 

Der zweite Täter ist circa 17 bis 19 Jahre alt und 1,85 m groß. Er 
war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Maske. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich telefonisch unter 
0202 284 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 13:20

    POL-W: W E-Scooter-Fahrer in Wichlinghausen verletzt

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend kam es in Barmen zu einem Unfall, bei dem der Fahrer eines E-Scooters eine Verletzung erlitt. Der 18-Jährige war mit seinem Leih-Scooter auf dem Gehweg der Wichlinghauser Straße bergab unterwegs. Zwischen den Einmündungen Collenbuschsstraße und Steile Straße versuchte er, einem nach bisherigen Erkenntnissen, stehenden Ford Fiesta auszuweichen. Dabei stürzte er und zog sich eine ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 14:37

    POL-W: RS Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Brand

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (22.10.2025, 20:00 Uhr) brannte in Remscheid-Süd ein Pkw. Hinweisgeber meldeten ein brennendes Fahrzeug auf einem Hinterhof in der Loborner Straße. Vor Ort stellten Polizei und Feuerwehr einen in Vollbrand stehenden Transporter der Marke Daimler fest. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Eine Zeugin meldete der Polizei mehrere Stimmen und einen Knall aus dem Bereich gehört zu haben. Das ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 14:37

    POL-W: W Brand mit hohem Sachschaden in Langerfeld

    Wuppertal (ots) - Heute in den frühen Morgenstunden (23.10.2025, 04:35 Uhr) kam es zum Brand mehrerer Transportfahrzeuge. Zeugen meldeten das Feuer auf dem Hof einer Firma an der Schwelmer Straße unweit der Autobahnüberführung (BAB 1). Dabei wurden sieben Fahrzeuge (drei Sattelzugmaschinen und vier Transporter) beschädigt. Fünf der Fahrzeuge brannten vollständig aus. Es entstand ein hoher, noch nicht bezifferter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren