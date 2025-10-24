Polizei Wuppertal

POL-W: W Bewaffneter Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (23.10.2025, 21:50 Uhr) überfielen zwei bislang Unbekannte eine Tankstelle auf Einern. Der Angestellte befand sich hinter dem Verkaufstresen, als eine maskierte Person den Verkaufsraum betrat. Der Maskierte ging zu dem 21-Jährigen Mitarbeiter und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der 21-Jährige kam dieser Aufforderung nach. Anschließend verließ der Räuber den Verkaufsraum wieder. Während des Überfalls befand sich eine weitere unbekannte Person am Eingang und sperrte dort die Schiebetür auf. Der agierende Täter entfernte sich zu Fuß in Richtung Einern. Sein Mittäter flüchtete in Richtung Gennebrecker Straße. Der erste Täter ist circa 17 bis 19 Jahre alt und 1,70 m groß. Er hat schwarze Locken und dunkle Augen. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Weiter war er mit einer schwarzen Jacke, weißen Handschuhen bekleidet Der zweite Täter ist circa 17 bis 19 Jahre alt und 1,85 m groß. Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Maske. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich telefonisch unter 0202 284 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell