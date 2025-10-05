Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: PKW beim Ausparken beschädigt und geflüchtet

Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 04.10.2025 zwischen 15:30 Uhr und 16:10 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz eines Möbelgeschäfts in der Wilkstraße ein schwarzer 5er BMW Touring vermutlich beim Ausparken beschädigt. Hierbei wurde der hintere Stoßfänger in Mitleidenschaft gezogen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. |pizw

