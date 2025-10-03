Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht in der Sonnengasse

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, den 02.10.2025 stellte ein Verkehrsteilnehmer seinen schwarzen Audi S4 auf dem Parkplatz in der Sonnengasse in Zweibrücken um ca. 09:00 Uhr ab. Als dieser um ca. 19:30 Uhr wieder zu seinem PKW kam, stellte dieser einen Schaden am vorderen Stoßfänger sowie an dem vorderen rechten Kotflügel fest. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich, aufgrund der Lackspuren, um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben.

Wer relevante Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Zweibrücken unter der Rufnummer 0631 - 369 15399 oder via E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. |pizw

