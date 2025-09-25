PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Vorfahrt missachtet - 11.000.- Euro Schaden

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 24.09.2025, gegen 21.30 Uhr befuhr der 20-jährige Fahrer eines Nissan Qashqai die Gutenbergstraße in Richtung Hofenfelsstraße und wollte dort nach links in diese einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links herannahenden PKW Mazda 6, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Zum Unfallzeitpunkt war die Lichtzeichenanlage nicht in Betrieb, so dass die Verkehrsregelung durch Verkehrszeichen erfolgte. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000.- Euro. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 12:22

    POL-PIZW: Unbekannte Täter zerkratzen BMW/Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Montag, 22.09.2025, 21.00 Uhr auf Dienstag, 23.09.2025, 10.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Wiesenstraße geparkten, schwarzen PKW BMW 218i, Active Tourer, indem sie den Lack zerkratzten. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:21

    POL-PIZW: Dumm gelaufen-Zu eigener Verhandlung Drogen mitgebracht-

    Zweibrücken (ots) - Am Montag, 22.09.2025, um 11.00 Uhr erschien ein 37-jähriger Angeklagter zu seiner eigenen Verhandlung beim Landgericht Zweibrücken, wo er einer Einlasskontrolle unterzogen wurde. Hierbei händigte er seine mitgeführten Gegenstände, darunter ein Plastikröhrchen mit Amphetamin aus. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden die Drogen sichergestellt und sodann ein Verstoß gegen das ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:48

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Sonntagnachmittag, 21.09.2025, kurz vor 17.00 Uhr befuhr der 55-jährige Fahrer eines Mofas die Lützelstraße und wollte nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen. Noch bevor der eigentliche Abbiegevorgang eingeleitet wurde, wurde der Mofafahrer von einem von hinter herannahenden unbekannten PKW überholt. Um einen Zusammenstoß zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren