POL-PIZW: Unbekannte Täter zerkratzen BMW/Zeugenaufruf
Zweibrücken (ots)
In der Nacht von Montag, 22.09.2025, 21.00 Uhr auf Dienstag, 23.09.2025, 10.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Wiesenstraße geparkten, schwarzen PKW BMW 218i, Active Tourer, indem sie den Lack zerkratzten. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
