POL-PIZW: Unbekannte Täter zerkratzen BMW/Zeugenaufruf

Zweibrücken- 20.09.2025,15:40 Uhr (ots) - Vier Ladendiebe wurden am Samstagnachmittag im Fashion-Outlet in Zweibrücken durch den Sicherheitsdienst beobachtet. Ein 18-Jähriger konnte durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die drei weiteren Mittäter, ein 20-jähriger, ein 38-jähriger und ein 45-jähriger Mann, konnten im Rahmen der anschließenden ...

