Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Zweibrücken (ots)

Am Montagmorgen, 29.09.2025, kurz nach 08.00 Uhr befuhr die 57-jährige Fahrerin eines PKW Hyundai i30 die John-F.-Kennedy-Straße in Richtung Scheiderbergstraße und missachtete an der Einmündung John-F.-Kennedy-Straße/Scheiderbergstraße die Vorfahrt eines von links herannahenden PKW Citroen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 8000.- Euro entstand. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

