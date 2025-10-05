PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Ladendiebe im Outlet-Center unterwegs

Zweibrücken (ots)

Im Fashion-Outlet in Zweibrücken kam es am Samstag, dem 04.10.2025 in einem Abstand von einer Stunde zu zwei Ladendiebstählen. Bei dem ersten Diebstahl wurden zwei Männer (30 Jahre und 34 Jahre alt) durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ertappt und vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die beiden Männer zogen Kleidung im Wert von ca. 250 EUR an und wollten danach das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Eine Stunde später kam ein erneuter Anruf auf hiesiger Dienststelle, dass ein 52-jähriger Mann dabei ertappt wurde, wie er Kleidungsstücke aus einem Geschäft mitnahm, ohne die Ware zu bezahlen. Bei der Überprüfung seines Fahrzeuges konnten mehrere Taschen mit weiterem Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Die Schadenssumme wird auf ca. 7.000 EUR geschätzt. Es liegen keine Hinweise vor, dass der 52-jährige Mann mit den vorigen Ladendieben in Verbindung steht.

Gegen alle drei Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die drei Männer wurden nach Durchführung von erkennungsdienstlichen Behandlungen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

