Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen
Folgemeldung: Feuer in Gewerbegebiet

Lübeck (ots)

Am Donnerstagvormittag (16.10.2025) brach in einem Gewerbetrieb in Lübeck St. Jürgen ein Brand aus. Aufgrund von Brandnestern in der Zwischendecke des betroffenen Gebäudes dauern die Löscharbeiten zur Stunde noch an. Die Feuerwehr ist mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort, auch das Technische Hilfswerk unterstützt die Maßnahmen am Brandort. Menschen wurden nach derzeitigem Sachstand nicht verletzt.

Zur Brandursache können aufgrund des noch laufenden Einsatzes aktuell keine näheren Angaben gemacht werden. Zur Stunde ist der Bereich der Straßenzüge Borsigstraße und Kaninchenborn gesperrt. Die am Vormittag gesperrte Kronsforder Allee ist frei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

  • 16.10.2025 – 13:05

    POL-HL: OH-Fehmarn / Durchsuchungen nach Waffenfunden

    Lübeck (ots) - +++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Polizeidirektion Lübeck +++ Am Donnerstagmorgen (16.10.2025) hat die Polizeidirektion Lübeck mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Eutin mit einer Vielzahl von Einsatzkräften zwei Wohngebäude auf Fehmarn und ein Haus im nördlichen Ostholstein durchsucht. Hintergrund ist ein in der vergangenen Woche festgestellter Fund ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:23

    POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Feuer in Gewerbegebiet

    Lübeck (ots) - Aktuell (16.10.2025) brennt es in einem Lackierzentrum in der Straße Kaninchenborn. Der Einsatz der Feuerwehr und der Polizei dauert aktuell noch an. Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr wurde Rauch und Feuer in einem Betrieb in der Straße Kaninchenborn gemeldet. Wegen der Arbeiten der Feuerwehr ist aktuell die Kronsforder Allee zwischen Vorrader Straße und Berliner Allee voll gesperrt. Die Ermittlungen ...

    mehr
