Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Folgemeldung: Feuer in Gewerbegebiet

Lübeck (ots)

Am Donnerstagvormittag (16.10.2025) brach in einem Gewerbetrieb in Lübeck St. Jürgen ein Brand aus. Aufgrund von Brandnestern in der Zwischendecke des betroffenen Gebäudes dauern die Löscharbeiten zur Stunde noch an. Die Feuerwehr ist mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort, auch das Technische Hilfswerk unterstützt die Maßnahmen am Brandort. Menschen wurden nach derzeitigem Sachstand nicht verletzt.

Zur Brandursache können aufgrund des noch laufenden Einsatzes aktuell keine näheren Angaben gemacht werden. Zur Stunde ist der Bereich der Straßenzüge Borsigstraße und Kaninchenborn gesperrt. Die am Vormittag gesperrte Kronsforder Allee ist frei befahrbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell