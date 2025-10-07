PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Fahrraddiebstahl am Karlsruher Hauptbahnhof verhindert

Karlsruhe (ots)

Dienstagmorgen (7. Oktober) hat eine Streife der Bundespolizei einen Mann gestellt, der neben dem Karlsruher Hauptbahnhof ein Fahrrad stehlen wollte.

Gegen 7 Uhr bestreiften die Beamten den Vorplatz des Karlsruher Hauptbahnhofes und wurden neben einer Restaurantfiliale auf einen 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufmerksam. Der Mann versuchte gerade mit einem Bolzenschneider das Schloss eines Fahrrads zu durchtrennen.

Die Beamten hielten den Mann rechtzeitig von seinem Vorhaben ab, sodass kein Schaden am Schloss oder Fahrrad entstand. Nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen, konnte der 45-Jährige seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Der Bolzenschneider wurde sichergestellt.

Wertvolle Tipps und Hinweise, unter anderem zum diebstahlsicheren Abstellen von Fahrrädern, erhalten Interessierte unter https://www.polizei-beratung.de/

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

