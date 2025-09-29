Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zeugenaufruf nach tätlichem Angriff und Beleidigungen am Hauptbahnhof

Mannheim (ots)

Am Donnerstagvormittag (25. September) ereignete sich gegen 11:40 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof ein Vorfall, bei dem mehrere Straftaten begangen wurden.

Ein 31-jähriger afghanischer Staatsangehöriger hielt sich im Obergeschoss des Bahnhofs auf der Seite der Rossmann-Filiale auf und pöbelte nach bisherigen Erkenntnissen mehrere bislang unbekannte Reisende an. Im weiteren Verlauf griff er einen Mitarbeiter der DB Sicherheit körperlich an. Zudem soll er versucht haben, einem Reisenden in den Unterleib zu treten.

Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann die eingesetzten Bundespolizisten und leistete im weiteren Verlauf Widerstand. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Tatverdächtige stand zum Zeitpunkt der Taten unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Bundespolizei sucht nun dringend nach Zeugen und Geschädigten, insbesondere nach den Reisenden, die von dem Tatverdächtigen angepöbelt oder körperlich attackiert wurden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 120160 sowie über das Hinweisformular auf www.bundespolizei.de entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell