Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Baukran touchiert Versorgungsleitung der DB AG

Heidelberg (ots)

Montagvormittag (15. September) ist es aus bislang unbekannter Ursache zum Kontakt zwischen einem Baukran und einer Versorgungsleitung der Deutschen Bahn gekommen. Die Bahnstrecke zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach blieb mehrere Stunden gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Czernyring gegen 11:00 Uhr zum Kontakt zwischen einem Baugerüst und einer Versorgungsleitung der Deutschen Bahn. Das Baugerüst hing hierbei an einem Hubseil, dass an einem Kranausleger befestigt war. Die Versorgungsleitung verlief unmittelbar oberhalb der stromführenden Oberleitungen. Durch den Kontakt kam es zu einem Kurzschluss am Kran und der Versorgungsleitung.

Um das Baugerüst zu Boden zu bringen und abzubauen, musste die Oberleitung durch einen Notfallmanager der Deutschen Bahn und Einsatzkräfte der Feuerwehr abgeschaltet und geerdet werden. Anschließend konnte die etwa 2,5-stündige Streckensperrung wieder aufgehoben werden.

Die Hintergründe zum Zwischenfall ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

