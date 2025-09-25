Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Anscheinswaffe löst Polizeieinsatz am Heidelberger Hauptbahnhof aus

Heidelberg (ots)

Mittwochabend (24. September) hat der Umgang mit einer Anscheinswaffe innerhalb einer Personengruppe einen Polizeieinsatz am Heidelberger Hauptbahnhof ausgelöst. Die zunächst unklaren Umstände erforderten dabei die entschlossene Schießhaltung durch einen Beamten.

Gegen 20:00 Uhr teilte ein Hinweisgeber mit, dass sich in der Haupthalle des Heidelberger Hauptbahnhofes mehrere Personen, darunter eine Person mit einer Schusswaffe befinden soll. Zu diesem Zeitpunkt herrschte reges Reisendenaufkommen am Bahnhof. Bei dem darauf folgenden Einsatz der Landespolizei wurde aufgrund der vorliegenden und zu diesem Zeitpunkt unklaren Umstände der Schusswaffengebrauch angedroht und die entschlossene Schießhaltung eingenommen.

Der Tatverdächtige, ein 25-jähriger indischer Staatsangehöriger, folgte den Aufforderungen der eingesetzten Beamten und legte die Waffe zu Boden. Erst im Nachhinein wurde klar, dass es sich um eine Anscheinswaffe handelte.

Die Bundespolizei nimmt die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens auf. Dazu werden auch die Beweggründe des 25-Jährigen beleuchtet.

Zeugen können sich jederzeit unter der Telefonnummer 0721 120160 oder über das Onlineformular unter www.bundespolizei.de melden.

