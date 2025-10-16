PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Feuer in Gewerbegebiet

Lübeck (ots)

Aktuell (16.10.2025) brennt es in einem Lackierzentrum in der Straße Kaninchenborn. Der Einsatz der Feuerwehr und der Polizei dauert aktuell noch an.

Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr wurde Rauch und Feuer in einem Betrieb in der Straße Kaninchenborn gemeldet.

Wegen der Arbeiten der Feuerwehr ist aktuell die Kronsforder Allee zwischen Vorrader Straße und Berliner Allee voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

